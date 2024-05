Der Schwarzwald-Moped-Marathon wächst beständig und geht am 28. und 29. Juni in seine vierte Auflage. Die Startplätze seien innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen, berichtet der Veranstalter.

Der Schwarzwald-Moped-Marathon (SMM) ist eine Ausfahrt mit 50ccm-Oldtimer-Mopeds und -Mofas. 2018 fand die Veranstaltung das erste Mal statt und freute sich sofort über guten Anklang in der Bevölkerung. Da der SMM im Zwei-Jahrestakt stattfindet, ist dieses Jahr nun die vierte Ausgabe an der Reihe, teilt Veranstalter Daniel Kollofrath mit.

Wie in den vergangenen Jahren spielt sich alles wieder rund um die Winzergenossenschaft Münchweier ab. Von Freitag bis Samstag, 28. bis 29. Juni, wird dort ein buntes Treiben mit vielen historischen und rausgeputzten 50ccm-Mopeds und -Mofas herrschen, verspricht Kollofrath.

Dieses Jahr seien die Startplätze in Rekordzeit vergriffengewesen. Bereits nach wenigen Minuten waren die 800 Startplätze weg.

Bei der Tour am Freitag können alle mitfahren

„Da die Veranstaltung in den letzten Jahren stetig wuchs, wird dieses Jahr das Festgelände und die Campingplätze vergrößert, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Somit ist auch für die Sicherheit aller Fahrer und Besucher garantiert“, schildert Kollofrath.

Am Freitag beginnt ab 13 Uhr der Check-In für die Fahrer. Um 15 Uhr findet eine kleine Ausfahrt für die Frühankömmlinge statt. „Alle sind herzlich eingeladen, sich der Tour anzuschließen, egal ob angemeldete Fahrer oder schaulustige Besucher mit fahrbarem Untersatz“, erklärt Kollofrath. Die geführte Tour ist umsonst, die Guides würden sich aber dennoch über ein Trinkgeld freuen.

Nach der Ausfahrt gibt es eine 50er-Jahre-Party

Anschließend gibt es am Freitag um 19.30 Uhr die obligatorische Fahrerbesprechung für alle Teilnehmer der großen Marathonstrecke am Samstag- Höhepunkte sind dieses Jahr, neben der circa 220 Kilometer langen Strecke, die Fahrerparty mit Livemusik, am Freitag Abend, von der Cover-Rock Band „Mojo“.

Vor dem groß gefeierten Start am Samstagmorgen um 6 Uhr mit 800 Startern, gibt es ab 5 Uhr Frühstück auf dem Veranstaltungsgelände für alle angemeldeten Fahrer. Der Start ist auf sechs Blöcke aufgeteilt, somit können Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden, betont der Veranstalter. Auf der Strecke durch den Schwarzwald werden alle Teilnehmer nochmals kulinarisch verpflegt. Am Parkplatz Rohrhardsberg gibt es das zweite Frühstück. Mittagessen ist anschließend in Bad Peterstal beim Schwarzwälder Moped- und Roller Museum. Das Museum kann kostenlos besichtigt werden.

Eine 50er-Party gibt es am Samstag ab 17 Uhr mit zwei Livebands. Unter anderem mit den „Himmi-Brothers“. Zur Fahrerparty, der 50er Party, sowie zum Start und der Zielankunft der Fahrer ist der Eintritt wie immer frei, erklärt Kollofrath. Die örtlichen Vereine verwöhnen alle Fahrer und Schaulustige mit Essen und Getränken.

Mofas zu gewinnen

Die Siegerehrung des Schwarzwald-Moped-Marathons ist am Samstag gegen 21 Uhr. Gewonnen hat, wer am nähesten an der Durchschnittszeit aller Fahrers ist. Zusätzlich gibt es eine Verlosung, an der jeder Besucher teilnehmen kann. Zu gewinnen gibt es neben drei Mofas noch viele viele andere Preise, so der Veranstalter.