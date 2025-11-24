Schwarzwald: Mehrere Verletzte nach Unfall mit Bergwacht-Fahrzeug
1
Mehrere Verletzte nach Unfall mit Bergwacht-Fahrzeug (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Ein Bergwacht-Fahrzeug ist im Schwarzwald unterwegs zu einem Einsatz. Dann gerät es in den Gegenverkehr. Was die Polizei bisher über den Unfall weiß.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bergwacht-Fahrzeug im Schwarzwald sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war das Bergwacht-Fahrzeug am Sonntag zwischen Feldberg und Titisee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Einsatz. Aus zunächst unbekannten Gründen geriet es in den Gegenverkehr und streifte seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeug. 

 

Unsere Empfehlung für Sie

Ski-Freizeitsport: Ski und Rodel – nicht mehr gut

Ski-Freizeitsport Ski und Rodel – nicht mehr gut

Seit 2024 stehen die Lifte in Jungholz still. Die Pleite kam mit dem Klimawandel. Benachbarte Bahnenbetreiber suchen ihr Heil verstärkt im Geschäft mit E-Bike-Fahrern.

In der Folge wurden drei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, weil sie dem Unfallwagen nicht mehr ausweichen konnten. Eines stieß nahezu frontal mit dem Bergwacht-Fahrzeug zusammen. Zwei Menschen verletzten sich schwer, zwei leicht, darunter der Fahrer des Bergwacht-Fahrzeugs.

 