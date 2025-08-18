„Schwarzwald Marie“: Deshalb ist die Playmobil-Sonderfigur in Triberg so begehrt

Sie trägt Schwarzwald-Tracht samt Bollenhut, hat eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei – und ist in Triberg heiß begehrt: die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“.
Kleine Figur – großer Aufruhr in der Triberger Tourist-Info: Nachdem die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ am Freitag offiziell in den Verkauf ging, standen die Telefone nicht mehr still, erzählt Nikolaus Arnold, Leiter des Stadtmarketings der Wasserfallstadt. Zahlreiche Interessierte riefen an, um sich ihre Figur – erschienen in limitierter Auflage von 77 000 Stück – zu sichern.