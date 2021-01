Schwarzwald-Marathon Läufer in Bräunlingen sind vorsichtig optimistisch

Auch virtuelle Läufe begeistern Sportler

Zwischen dem 12. und 28. Juni durften passionierte Läufer auf den originalen Strecken oder auf einer Lieblingsstrecke in der eigenen Stadt eine beliebige Distanz zurücklegen und dies mit einem Bild oder einem Selfie dokumentieren. Auch dieses Angebot wurde gut angenommen, die virtuellen Läufe werten OK-Chef-Frank Kliche und sein Stellvertreter Peter Futter als vollen Erfolg. Teilnehmer aus vielen Ländern begrüßten die "Laufalternative" und beteiligten sich gerne daran. Dann jedoch mussten die Organisatoren Ende Juni den Lauf absagen. In Absprache mit der Stadt Bräunlingen entschieden sie sich, den 53. Schwarzwald-Marathon um ein Jahr zu verschieben. "Schweren Herzens müssen wir den 53. Schwarzwald-Marathon um ein Jahr verschieben. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund des Coronavirus lassen keine andere Möglichkeit offen. Da die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher oberste Priorität hat, trafen wir selbstverständlich die Entscheidung der Behörden mit und leisten unseren Anteil an der Bekämpfung der Pandemie".

Und jetzt, im Januar 2021, macht sich das OK-Komitee natürlich wieder Gedanken um die Laufveranstaltung, die am 8./9. Oktober 2021 stattfinden sollte. Das bereits im Vorjahr entrichtete Startgeld der Teilnehmer wurde gutgeschrieben für dieses Jahr, auf speziellen Wunsch kann die Gebühr auch zurückerstattet werden. Es gab auch Läufer, die den Betrag spendeten.

Die Macher tauschen sich wöchentlich aus

Doch geht es längst nicht nur um den finanziellen Aspekt für die Veranstaltung, sondern einfach um die Frage: "Können wir 2021 überhaupt starten, wenn ja, wie wird die Veranstaltung aussehen?" Eine Frage, über die sich Frank Kliche und Peter Futter jede Woche einmal intensiv austauschen und versuchen, möglichst viele Gesichtspunkte in die Planung einfließen zu lassen.

Die Unsicherheit und Ungewissheit zehrt auch an ihnen und gibt natürlich Raum für viele offene Fragen und Spekulationen. Ein bisschen Orientierung erhoffen sie sich von dem bevorstehenden geplanten Lauf rund um den Schluchsee, dessen Termin im Mai 2021 liegt. Was machen die Veranstalter des Laufevents? Wie werden sie die Corona-Auflagen umsetzen? Was können wir davon mitnehmen?

Ende August muss definitiv entschieden sein

Noch haben die Bräunlinger den Faktor Zeit auf ihrer Seite: Erst Ende August will die Zeitmessfirma einen Beschluss über die Durchführung der Veranstaltung haben, auch die Medaillen warten nur noch auf das Datum, das aufgedruckt werden muss. Am Gesundheitskonzept wird fortlaufend gearbeitet, es erfolgen Anpassungen an zeitliche Gegebenheiten.

So richtet man doch "vorsichtig optimistisch" den Blick auf den Herbst – und hofft natürlich auf die Fortsetzung der Veranstaltung, von der nicht nur die Stadt Bräunlingen, sondern die gesamte Region profitieren durfte.