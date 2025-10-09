Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen: Rekordzahlen, Metallzeit, Startblöcke und Magie im Schwarzwald

In Bräunlingen findet der 57. traditionelle Schwarzwald-Marathon statt. In diesem Jahr könnte es einen Teilnehmerrekord geben.
Der traditionsreiche Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen steht vor seiner 57. Auflage – und alles deutet darauf hin, dass 2025 ein Rekordjahr werden könnte. Die Veranstalter um Organisationsleiter Frank Kliche melden ein außergewöhnlich hohes Interesse, die Marke von 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist in Reichweite – ein möglicher Meilenstein für den ältesten Naturlauf Deutschlands.