Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen: Rekordzahlen, Metallzeit, Startblöcke und Magie im Schwarzwald

In Bräunlingen findet der 57. traditionelle Schwarzwald-Marathon statt. In diesem Jahr könnte es einen Teilnehmerrekord geben.

Der traditionsreiche Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen steht vor seiner 57. Auflage – und alles deutet darauf hin, dass 2025 ein Rekordjahr werden könnte. Die Veranstalter um Organisationsleiter Frank Kliche melden ein außergewöhnlich hohes Interesse, die Marke von 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist in Reichweite – ein möglicher Meilenstein für den ältesten Naturlauf Deutschlands.

Der Schwarzwald-Marathon zählt zu den landschaftlich schönsten Laufveranstaltungen des Landes. Die Strecke führt über Forst- und Waldwege rund um Bräunlingen und Hüfingen – durch dichte Tannenwälder, über sanfte Hügel und vorbei an herbstlich gefärbten Schwarzwaldlandschaften.

Rund 80 Prozent der Route verlaufen auf Naturwegen. Das wellige Höhenprofil erfordert eine gute Krafteinteilung, besonders in der ersten Hälfte, bevor es auf den letzten Kilometern tendenziell bergab geht.

Rückkehr zum Metall

Neben der klassischen Marathondistanz über 42,195 Kilometer stehen auch ein Halbmarathon, ein Staffelmarathon, 10- und 5-Kilometerläufe sowie Schüler- und Jugendläufe auf dem Programm. Besonders gefragt ist der Halbmarathon – dort werden in diesem Jahr die baden-württembergischen Meisterschaften ausgetragen. „1800 Meldungen für den Halbmarathon und 600 für den Marathon haben wir bereits“, berichtet Kliche.

Um den steigenden Teilnehmerzahlen gerecht zu werden, wurden einige organisatorische Anpassungen vorgenommen: Der erste Wechselpunkt des Staffelmarathons wurde verlegt, Verpflegung und Streckensicherung optimiert. Nach einem Jahr mit Holzmedaillen kehrt man wieder zu Metall zurück. „Damit es beim Zieleinlauf wieder klimpert“, so Kliche mit einem Lächeln.

Schwarzwald-Stimmung

Das Rahmenprogramm bleibt familiär und traditionsbewusst: Am Samstag finden die kürzeren Läufe und Jugendwettbewerbe statt, am Sonntag fällt um 9.30 Uhr der Startschuss für den Marathon, kurz darauf folgt der Halbmarathon. Neu in diesem Jahr: Startblöcke nach Zielzeiten sollen schnelleren Läufern den Weg nach vorne erleichtern. Entlang der Strecke werden wieder zahlreiche Zuschauer erwartet, die für typische Schwarzwald-Stimmung sorgen. Auch das Wetter dürfte den Läufern gewogen sein.

Für die meisten Teilnehmenden zählt ohnehin weniger die Jagd nach Bestzeiten, sondern das Erlebnis selbst – die Ruhe des Waldes, das Lichtspiel des Herbstlaubs und das Gefühl, Teil eines echten Laufklassikers zu sein.

Mit einem möglichen Teilnehmerrekord, starker Organisation und einer der schönsten Laufstrecken Deutschlands dürfte der Schwarzwald-Marathon 2025 erneut beweisen, warum Bräunlingen seit Jahrzehnten ein fester Termin im Kalender der Laufszene ist.