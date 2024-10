Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen: Lukas Kliche hat das Wohl der Läufer im Blick

1 Lukas Kliche ist der Sicherheitsbeauftragte des Schwarzwald-Marathons. Foto: Wolfgang Limberger

Der Sicherheitsbeauftragte hat ein Konzept mit einer Vielzahl von Aspekten zusammengestellt, um einen gefahrlosen Ablauf für Teilnehmer und Zuschauer wie auch Helfer zu gewährleisten. Mit im Boot sind Partner wie das Rote Kreuz oder die Polizei. In diesem Jahr startet er zudem eine Meinungsumfrage.









Link kopiert



Jede große Veranstaltung legt Wert auf ein gutes ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, so sehen es auch die Verantwortlichen des Schwarzwald-Marathons. Zum 56. Mal stehen am Samstag, 12. Oktober, und Sonntag, 13. Oktober, die Lauftage in Bräunlingen an, und im Vorfeld gibt es für den Sicherheitsbeauftragten Lukas Kliche eine Menge Arbeit.