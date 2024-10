Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen: Laufevent lockt Läufer aus aller Welt an

1 Rund 3000 Starter erhoffen sich die Veranstalter am kommenden Wochenende beim 56. Internationalen Schwarzwald-Marathon rund um Bräunlingen. Schon unmittelbar nach dem Start beginnen die Positionskämpfe, wie hier beim Lauf 2022. (Archivbild) Foto: Dietmar Zschäbitz

Der Schwarzwald-Marathon geht in die 56. Runde. Die Medaillen und Pokale sind erstmals aus Holz.









Bereits zum 56. Mal wird am kommenden Wochenende der internationale Schwarzwald-Marathon rund um Bräunlingen ausgetragen. Seit der ersten Auflage 1968 findet die Veranstaltung immer am zweiten Oktober-Wochenende statt. Der Schwarzwald-Marathon ist damit der drittälteste seiner Art in Deutschland. Er ist zudem der weltälteste Frauenmarathon. Neben dem Hauptlauf über rund 42 Kilometer werden weitere Strecken bis zu Schülerläufen in Bräunlingen ausgetragen.