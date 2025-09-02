Schwarzwald-Marathon: Bräunlingen erwartet Teilnehmer-Rekord

Am 11. und 12. Oktober steht in Bräunlingen die 57. Auflage des Internationalen Schwarzwaldmarathons an. Der Trend geht hin zu einer sehr starken Beteiligung.
Der 57. Schwarzwaldmarathon wirft seine Schatten voraus. Ein besonderes Highlight bei dem Laufevent, das am 11. und 12. Oktober stattfindet, ist in diesem Jahr die baden-württembergische Meisterschaft im Halbmarathon, die in die Veranstaltung integriert wird. Die Meisterschaftsläufer starten am Sonntag mit den besten Startplätzen in der ersten Reihe.