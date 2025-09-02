Schwarzwald-Marathon: Bräunlingen erwartet Teilnehmer-Rekord

Am 11. und 12. Oktober steht in Bräunlingen die 57. Auflage des Internationalen Schwarzwaldmarathons an. Der Trend geht hin zu einer sehr starken Beteiligung.

Der 57. Schwarzwaldmarathon wirft seine Schatten voraus. Ein besonderes Highlight bei dem Laufevent, das am 11. und 12. Oktober stattfindet, ist in diesem Jahr die baden-württembergische Meisterschaft im Halbmarathon, die in die Veranstaltung integriert wird. Die Meisterschaftsläufer starten am Sonntag mit den besten Startplätzen in der ersten Reihe.

Am Hals klimpert es wieder

Bei den Medaillen setzen die Organisatoren wieder auf Metall statt Holz – eine Rückkehr zum klassischen „Klimpergeräusch“, das sich viele Läufer wünschen. Die Plaketten sind optisch an die Ausgaben von 1971 angelehnt. In den kommenden Jahren wird das Design Schritt für Schritt in die Historie zurückgeführt, sodass zur 60. Auflage im Jahr 2028 exakt jene Medaillen ausgegeben werden, die schon beim Premierenlauf 1968 verliehen wurden. Produziert werden die rund 3500 Medaillen im Zinkdruckgussverfahren, veredelt im Kompetenz- und Bildungszentrum der Bruderhausdiakonie in Villingen.

Auch organisatorisch gibt es Neuerungen: Bei den Marathon-Staffeln wurde der erste Wechselpunkt um 580 Meter verlegt, um den Verkehr zu entzerren. Die restlichen Wechsel bleiben unverändert. Die aktualisierten Routen können sich die Teilnehmer online aufs Handy laden.

Zahlreiche Helfer und Sponsoren

Das Organisationsteam der LSG Bräunlingen zeigt sich zudem bei Sponsoren und Helfern gut aufgestellt. Unterstützung kommt traditionell von regionalen Vereinen, dem Bauhof sowie von Feuerwehr und Hilfsdiensten. Auch die Werbekampagnen bei verschiedenen Läufen haben Wirkung gezeigt, viele neue Läufer haben sich für Bräunlingen angemeldet.

Kurzurlaub im Schwarzwald: viele Teilnehmer aus NRW

Neben der sportlichen Attraktivität spielt auch der landschaftliche Reiz des Schwarzwalds eine große Rolle. Viele Athleten verbinden den Start mit einem Kurzurlaub. Gerade aus Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus Köln und Düsseldorf, ist das Interesse in diesem Jahr stark gewachsen.

Alles deutet darauf hin, dass Bräunlingen im Oktober erneut zum Mekka der Laufszene wird – mit internationaler Beteiligung, starken Feldern auf allen Strecken und einem Rahmenprogramm, das Zuschauer wie Sportler gleichermaßen begeistert.