Schwarzwald Lässt sich zweiter Wolf im Südwesten nieder?

Schluchsee - Möglicherweise lässt sich in Baden-Württemberg ein zweiter Wolf dauerhaft nieder. Wie das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, stammt der Anfang April in der Gemeinde Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefundene Kot von dem Wolfsrüden mit der Bezeichnung GW1129m. Es ist der zweite Nachweis dieses Tieres im Südwesten.