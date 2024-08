Passanten rund ums Schwarzwald-Gymnasium bot sich in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien ein ungewöhnliches Bild. Mit Pinseln und Farbeimern waren Schüler beschäftigt, Wände und Blumenkübel zu verschönern, während eine andere Gruppe laut hämmernd und sägend eine neue Bank um die große Linde im Pausenhof gestaltete.

Das Gymnasium hatte im Rahmen einer Projektwoche die Klassenverbände aufgelöst und seine Tore geöffnet.

So wurden auf dem Tennisplatz des Tennisclubs Schläge geübt, im Waldsportbad Schwimmstile trainiert, mit Yoga Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht gebracht, Tischtennisbälle über die Platten geschmettert, auf dem Schonacher Sportplatz Dribbling-Künste erlernt oder im Outdoor-Camp das Überleben in der freien Natur geprobt. Neben sportlichen Aktivitäten gab es auch handwerklich-künstlerische Projekte: Aus Ton und Gips entstanden Skulpturen, an den Nähmaschinen fantasievolle Eigen-Designs, alte T-Shirt verwandelten sich in gehäkelte Taschen und Dramen wurden in Schuhkartons inszeniert. Aus Hunderten von Lego-Steinen entstand das Kolosseum, das künftig in der Eingangshalle bestaunt werden kann.

Kolosseum aus Legosteinen

Eine Gruppe sprachgewandter Poeten nahm den weiten Weg bis Karlsruhe auf sich, um Eindrücke in einem städtischen Umfeld zu sammeln, die in einem Poetry-Slam literarisch verarbeitet wurden.

Escape-Room im Museum

Heimatgeschichtlich Interessierte zog es ins Schwarzwaldmuseum, wo sie vor dem Hintergrund der dortigen Ausstellungsstücke einen eigenen Escape-Room kreierten. Auch die Gaumenfreuden kamen nicht zu kurz: Junge Köche zauberten internationale Spezialitäten, wobei sie in einer Koch-Show das beste Gericht prämierten. Computer-Freaks konnten ihr Können beim Programmieren oder Stop-Motion-Filmen beweisen.

Beim Schulfest ist auch für Musik gesorgt. Foto: Schwarzwald-Gymnasium

Nach einer Woche präsentierten die Schüler stolz die Früchte ihrer Projekte beim großen Schulfest am vorletzten Schultag. Eltern stellten sich an den Grill und sorgten für das leibliche Wohl, während die Schüler ein riesiges Kuchenbuffet anboten.

Auf einem Rundgang durch die Klassenzimmer konnte man die vielfältigen Werke und Produkte bestaunen, durfte aber auch interaktiv tätig werden. Akrobatische Tanzvorführungen gab es in der Turnhalle zu bestaunen, während der Schulchor die Auftritte der Poetry-Slammer umrahmte.

Zu den Höhepunkten gehörten die Einweihung der neuen Rund-Bank sowie die Enthüllung der Betonwand, die nun eine farbenfrohe Unterwasserwelt ziert.