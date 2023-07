Abiturienten seien immer “Kinder ihrer eigenen Zeit“, so eröffnete Schulleiter Oliver Kiefer seine Rede zur Verabschiedung des Abiturjahrganges 2023, welche feierlich im Haus des Gastes in Schonach begangen wurde.

Zurückblickend auf die verschiedenen Generationen, die in den 80er Jahren seit der Gründung des Schwarzwald-Gymnasiums ihre Abiturprüfungen abgelegt haben, lenkte der Schulleiter den Blick auf das jeweilige Wertesystem und die politischen und gesellschaftlichen Themen der verschiedenen Zeiten, die die Schülerschaft stets geprägt hätten. Die Absolventen hätten im Laufe ihrer Schulzeit zeitlose Ideale wie Gemeinschaftssinn, Verbundenheit, soziales Engagement, konstruktives Kritikverhalten, aber auch Individualität ohne Egoismus gelebt.

Gegen Populisten und oberflächliche Modetrends gewappnet

Mit dem von der Schule vermittelten Wertekompass seien sie nun stabilisiert gegen Populisten und oberflächliche Modetrends, um auf die großen Fragen der Zeit Antworten zu finden. „Ihr seid die Zukunft“, rief er ihnen zu, „gestaltet die Welt, ergreift sie!“ Mit den besten Wünschen für ihre Zukunft überreichte der Schulleiter allen Abiturienten ihr Abschlusszeugnis.

Die Preisträger beim Abiball im Schonacher Haus des Gastes. /Joshua Rzepka

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey als Vertreter des Schulträgers schloss sich Kiefers Wünschen an und appellierte an die jungen Menschen, auch in die Heimat zurückzukehren, um sich dort mit Leidenschaft einzubringen. Zusammen mit Vertretern des Rotary-Clubs, des Lions-Clubs Triberg–Fréjus und den verschiedenen Fachlehrern verlieh er die Preise für die besten Leistungen in den einzelnen Fächern.

Bei Krönungszeremonie bleibt kein Auge trocken

Nach dem offiziellen Teil übernahmen die Abiturienten Aleyna Aküzüm und Tobias Dieterle die Regie, die beschwingt durch das von den Schülern gestaltete Programm führten. Mit flapsigen Sprüchen und beißendem Humor dankte Aküzüm in ihrer pointierten Rede den Lehrern, Eltern und allen anderen Menschen, die sie in ihrer jeweiligen persönlichen Entwicklung unterstützt haben. Als Dankeschön für zwei Jahre intensives Training wurden die Leistungsfachlehrer mit originellen Geschenken bedacht. Allerdings mussten diese zunächst einen Leistungsnachweis erbringen und sich anhand eines mit liebevoller Ironie personalisierten Steckbriefs selbst erkennen, was so manchen Lacher erzeugte.

Kein Auge trocken blieb bei der abschließenden Krönungszeremonie der markantesten Merkmale der Pädagogen, die alle stolz ihre Kronen nach Hause trugen. Der Abiturjahrgang 2023 verabschiedete sich mit einem selbst einstudierten schwungvollen Tanz der legendären „Abiturienten-Dancegroup“.

Etliche Preise überreicht

Abiturienten

Triberg: Berkant Agyar, Aleyna Aküzum, Timo Dold, Nelly Fehrenbach, Hannah Finkbeiner, Leonie Finkbeiner, Jonas Gissler, Daniel Hermann, Sophie Hieske, Emely Jankowski, Jonas Kammerer, Robin Kieselbach, Ivana Rozic. Schonach: Tobias Dieterle, Jens Disch, David Feibel, Victoria Hackenjos, Edgar Höhne, Elija Kimmig, Lara Kurz, Carlotta Maurer, Federica Maurer, Chantal Paul, Lena Ringwald, Pirmin Sandner, Silas Schwenteck, Kevin Scontrino, Julia Zanrosso. Hornberg: Nesibe Gizem Daglar, Alisa Hock, Jule Rosenfelder.

Preisträger

Preis des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV)/Schulträger für beste Gesamtleistung: Hannah Finkbeiner. Scheffelpreis/Preis Fach Deutsch: Aleyna Aküzüm. Ferry Porsche Preis/Beste Gesamtleistung in Mathe-Physik in Kombination: Hannah Finkbeiner. Preis der Physikalischen Gesellschaft: Hannah Finkbeiner, Emely Jankoswki. Preis des Bildungspartners EGT: Wirtschaft: Tobias Dieterle. Mathematik: Hannah Finkbeiner. Preis der Landeszentrale für politische Bildung: Aleyna Aküzüm. Preis des Vereins der Sozialpolitik: Tobias Dieterle. Preis des Rotary-Clubs Furtwangen-Triberg Fach Englisch: Victoria Hackenjos. Preis des Lions-Clubs Fréjus Fach Französisch: Carlotta Maurer. Preis des Verbands Biologie-Biowissenschaften und Biomedizin: Leonie Finkbeiner, Jonas Kammerer. Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker: Leonie Finkbeiner, Emely Jankowski, Jonas Kammerer. Preis der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde: David Feibel. Preis des Freundeskreises Schwarzwald-Gymnasium Triberg für besonders soziales Engagement im Bereich Schule und Schülermitverantwortung: Aleyna Aküzüm. E-follows online Stipendium (Notendurchschnitt 1,5 und besser in alphabetischer Reihenfolge): Aleyna Aküzum, Tobias Dieterle, Hannah Finkbeiner, Leonie Finkbeiner, Victoria Hackenjos, Sophie Hieske, Alisa Hock, Edgar Höhne, Emely Jankowski, Jonas Kammerer, Carlotta Maurer, Federica Maurer, Ivana Rozic und Julia Zanrosso.