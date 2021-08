1 Jannik Thieringer ist wieder aus dem Urlaub zurück und kann beim SV Zimmern im Derby gegen die SpVgg Trossingen eingesetzt werden. Foto: Rohde

SV Zimmern – SpVgg 06 Trossingen (Freitag, 19 Uhr). Wie im Vorjahr eröffnet das Schwarzwald-Derby die Landesliga 3-Saison. Zimmerns Trainer Gunter Welzer möchte diesmal allerdings ein anderes Ende.

"Drei Punkte, gewinnen und gut in die Saison starten", lautet sein Ziel gegen den Lokalrivalen. Der hat gute Erinnerungen an die vergangene Runde: 1:0 siegte Trossingen damals am 21. August 2020 durch einen Treffer von Mario Merz (37.). Gäste-Trainer Andreas Probst würde dies gerne wiederholen. "Dagegen hätten wir nichts. Unsere Vorbereitung verlief insgesamt sehr gut. Wir haben eine erfahrene Mannschaft. Allerdings ist der SV Zimmern ein starker Gegner, der einen sehr gut besetzten breiten Kader hat. Es wird eine schwierige Aufgabe für uns etwas Zählbares mitzunehmen."

Neuzugänge bei den Trossingern sind: Marco Runge, David Schock (beide 2. Mannschaft), Denis Ruks (SC Wellendingen), Nikola Tomovic (SV Zimmern U23), Aykut Tütüneken (TSG Balingen U19) sowie Ufuk Batagan (Türk SV Singen). Batagan spielte bisher allerdings noch nicht für die Musikstädter. Wenn er zum Team stößt, kann er die erfahrenen Spieler wie Dimitri Stroh, Valerij Bogdanov oder Alexander Sopelnik und Christian Balde unterstützen.

"In der letzten Wochen waren dann viele Spieler ein wenig platt"

Indes schaut SVZ-Trainer Gunter Welzer auf sein eigenes Team. "Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Trossingen hat sich gut verstärkt, ich kenne viele Spieler, weil ich sie in der U19 in Zimmern selber trainiert habe. Es wird ein spannendes Spiel, bei dem beide Seiten sehen müssen wo sie aktuell stehen." Die Vorbereitung beim SVZ war lang und intensiv mit zwölf Testspielen. "In der letzten Wochen waren dann viele Spieler ein wenig platt", galt es Köpfe für das Derby rechtzeitig auf 100 Prozent Motivationsmodus einzustimmen.

Der SV Zimmern spielte insgesamt fünfmal gegen Oberligisten und zwei Verbandsligisten um in Sachen Tempo, Zweikampf- und Spielverhalten zulegen zu können. Mit dem erfahrenen Neuzugang Damian Kaminski vom FC 08 Villingen kam zum spielstarken Kader das offensive Puzzlestück hinzu, was für einige Tore sorgen könnte. Welzer freut sich, "dass Damian sich schnell bei uns integriert hat, weil er menschlich ein super Typ ist von dessen Erfahrung die jungen Spieler im Training und Spiel profitieren."

Personell muss Welzer auf Jan Sigel und Joshua Hempel (beide im Urlaub) verzichten. Dafür ist Jannik Thieringer ist aus dem Urlaub zurück. Hinter Leon Kücking steht ein Fragezeichen. Nach seiner Oberschenkelverletzung vor vier Wochen dürfte auch Matthias Bürkle wieder mit an Bord sein.