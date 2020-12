Schwarzwald-Center FDS Sternenbäck zu, Klier insolvent: Wie geht es weiter?

Klier-Mitarbeiter sind informiert

Christina Krause Managerin des Schwarzwald-Centers in Freudenstadt, hat noch keine Informationen. Sie weiß aber, dass die Mitarbeiterinnen von Klier in Freudenstadt über die Insolvenz Bescheid wissen. "Sie sind aber zuversichtlich, dass es weitergeht." Bislang laufe der Betrieb ganz normal, wie es unter Coronabedingungen eben möglich sei.

Für den Standort der Bäckereikette Sternenbäck, die wegen der Insolvenz 45 von 220 Filialen in sechs Bundesländern, davon 31 allein in Baden-Württemberg geschlossen hat, gibt es laut Christina Krause mehrere Interessenten. Doch die Corona-Pandemie trage dazu bei, dass diese bei der derzeitigen Lage noch keine Entscheidung treffen wollen.

Verhandlungen werden in Düsseldorf geführt

Die Gespräche würden vom Eigentümer des Schwarzwald-Centers, der Immobilien-Treuhand-Gesellschaft (ITG) in Düsseldorf geführt. Die Bäckerei sei gut gelaufen, weiß Krause. Vor allem Schüler seien in den Pausen gekommen und hätten sich mit Backwaren oder Heißgetränken versorgt.

Im Schwarzwald-Center läuft der Betrieb indessen, so gut er in dieser Zeit laufen kann. Die Kunden müssen auf dem Parkplatz in der Parkgarage und im Gebäude einen Mund-Nasenschutz tragen, erklärt Krause. Zudem gebe es Zugangsbeschränkungen für das Einkaufszentrum. Alle Kunden, die in die Geschäfte im ersten Obergeschoss kommen oder sie verlassen, würden gezählt. Falls es zu voll wird, sorgen Sicherheitskräfte dafür, dass die Kunden an den Zugängen warten. Diese Zugangsbeschränkungen könne es zur Mittagszeit und an den Samstagen schon mal geben, so die Center-Managerin.

Besonders Imbisse leiden unter Einschränkungen

Einzelne Geschäfte überwachen zudem anhand von Einkaufskörben, wie viele Kunden sich in den Räumen befinden. "Im Großen und Ganzen sind die Leute vernünftig", weiß Christina Krause. Es gebe aber immer welche, die uneinsichtig sind.

Besonders leiden derzeit die Imbisse im Schwarzwald-Center unter den Einschränkungen. Sie versuchen sich mit Außerhausverkauf über Wasser zu halten. "Es ist wirklich hart", beschreibt die Managerin die Gesamtsituation und hofft, dass nicht auch noch alle Geschäfte schließen müssen.