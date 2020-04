Schwarzwald-Baar-Kreis Zwei weitere Corona-Tote gemeldet

In der Fieberambulanz an der Tennishalle in Schwenningen wurden am Samstag, 18. April, 25 Patienten behandelt. Von 23 Personen wurde ein Abstrich genommen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Villingen-Schwenningen: 170 (davon 96 Personen genesen)

Donaueschingen: 43 (davon 21 Personen genesen)

Bad Dürrheim: 17 (davon 11Personen genesen)

Blumberg: 44 (davon 37 Personen genesen)

Bräunlingen: 9 (davon 4 Personen genesen)

Brigachtal: 4 (davon 2 Personen genesen)

Dauchingen: 8 (davon 6 Personen genesen)

Furtwangen: 15 (davon 7 Personen genesen)

Gütenbach: 2

Hüfingen: 25 (davon 16 Personen genesen)

Königsfeld: 14 (davon 10 Personen genesen)

Mönchweiler: 1 (diese Person ist genesen)

Niedereschach: 25 (davon 15 Personen genesen)

Schönwald: 2 (diese Personen sind genesen)

Schonach: 5 (davon 3 Person genesen)

St. Georgen: 33 (davon 12 Personen genesen)

Triberg: 4 (davon 3 Personen genesen)

Tuningen: 3 (diese Personen sind genesen)

Vöhrenbach: 2