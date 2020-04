Schwarzwald-Baar-Kreis Zulassungsstelle weitet Service wieder aus

Obgleich sie als Geschäftskunden aktuell bevorzugt bedient werden, liegt für sie vieles im Argen. Das wird aus dem Aufruf des Motorradhändlers Grüneberg in Villingen deutlich, der unter Kollegen mobil machen und sich mit seinesgleichen austauschen will. "Wir sind zusammen ein bedeutender Arbeitgeber und sorgen in einer Region, die vom öffentlichen Nahverkehr, in der aktuellen Corona Zeit sowieso kein ideales Verkehrsmittel, nicht überragend versorgt ist, für die Mobilität der Bewohner." Bei der Zulassungsstelle aber komme Frust auf. Eindrücklich schildert er das: Spätestens um 7.30 müsse er sich anstellen, um der Behörde die fertigen Unterlagen auszuhändigen. Etwa eine Stunde, manchmal auch länger, habe das gedauert – bei der Abholung dasselbe nochmal. "Ich warte ja die Stunde nur, um meine Mappe abzugeben und wieder rauszugehen oder umgekehrt", erzählt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Andere Zulassungsstellen hätten das besser gelöst – etwa mit entsprechenden Briefkästen oder anderen Möglichkeiten der Abgabe. Für Autohäuser im Südkreis, macht ein Autohändler dort im Gespräch deutlich, ist durch die Schließung der Donaueschinger Zulassungsstelle zudem zweimal täglich eine weite Fahrtstrecke zu bewältigen.

Eine Verlegung in die Mittagspause sei in seinen Augen ungünstig, sagt der eingangs erwähnte Händler – "wir oder unsere Mitarbeiter stehen dann in einer Zeit, in der wir in unseren Geschäften benötigt werden, in einer Warteschlange".

Viel Zuspruch aus dem Kollegenkreis erntete Roland Grünewald mit seiner Initiative am Donnerstag bereits. Er hofft nun, dass die Händler gemeinsam mit der Zulassungsstelle eine andere Regelung finden – auch der Gewerbeverband Oberzentrum GVO wurde in dieser Sache schon kontaktiert.