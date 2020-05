Schwarzwald-Baar-Kreis Zollbeamte machen kuriose Funde

Und dann sind da noch die Fahndungen, die weniger spannend klingen, aber meist noch einträglicher sind, als die Funde in Kofferräumen von Autos und Lieferwagen. So flog im Rahmen einer Finanzkontrolle ein 51-Jähriger im Schwarzwald-Baar-Kreis auf, den das Amtsgericht in Donaueschingen wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt hat. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt. Der Mann habe über mindestens zehn Monate hinweg zu Unrecht Arbeitslosengeld I bezogen, trotz regelmäßiger Einkünfte aus einer Tätigkeit in einem Gastronomiebetrieb. Die zuständige Arbeitsagentur wurde auf diese Weise um mehr als 20 000 Euro betrogen.

Die Jahresbilanz 2019 des Hauptzollamts Singen ist voll mit solchen Fällen. Vordringliche Aufgabe der Bundeszollverwaltung und damit auch der Beschäftigten des Hauptzollamts Singen ist die Erhebung der Ein- und Ausfuhr-abgaben sowie der Verbrauchsteuern auf Energieträger und Genussmittel. Der Zoll nimmt Jahr für Jahr rund die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern ein. 2019 waren das 141 Milliarden Euro. Aber auch die Überwachung der EU-Außengrenze zur Schweiz, die Überwachung des grenzüberschreitenden Bargeldverkehrs sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit stellen Aufgabenschwerpunkte des Hauptzollamts Singen dar.

Beeindruckende Zahlen

Das Hauptzollamt Singen hat 2019 rund 2,755 Milliarden Euro eingenommen – 207 Millionen Euro mehr als 2018. Nach wie vor stellt die Einfuhrumsatzsteuer mit gut 2,32 Milliarden Euro die größte Einnahmequelle dar. Die Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs ist die ureigenste Aufgabe der Zollverwaltung. Im Landesinneren überwachen seit Verwirklichung des Binnenmarktes der Europäischen Gemeinschaft mobile Kontrolleinheiten die Einhaltung zollrechtlicher Bestimmungen. Insgesamt führten die Prüfungsmaßnahmen zu Nacherhebungen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro.

Mit dem Wegfall der Zollgrenzen in der EU wurden aber auch die Zollkontrollen an den EU-Außengrenzen, also auch an der Grenze zur Schweiz, umso wichtiger. Dabei sind innerhalb Deutschlands auch mobile Kontrolleinheiten vor allem auf Autobahnen und Bundesstraßen im Einsatz. Mehr als 6000 Schmuggelfälle gehen in der Region auf ihr Erfolgskonto, daraus resultierten mehr als 3500 Steuerstraf- und 261 Bußgeldverfahren. Die für die geschmuggelten Waren zu entrichtenden Abgaben beliefen sich auf 1,14 Millionen Euro. 2019 wurden bei Bargeldkontrollen über 1,1 Millionen unangemeldete Euro in bar festgestellt. Ebenso begehrte, verbotene Fracht: Waffen. 2019 beschlagnahmten die Beamten des Hauptzollamts Singen rund 440 Waffen, Waffenteile und verbotene Gegenstände wie Totschläger, Schlagringe oder Würgehölzer, zudem fast 1000 Schuss Munition, 780 nicht zugelassene, pyrotechnische Gegenstände und über fünf Kilogramm Sprengstoff.

Drogenfunde explodieren

Nicht minder beeindruckend ist die Bilanz bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität 2019: Es gab mehr als 1900 Aufgriffe, die Folge waren Geldstrafen in Höhe von fast 320.000 Euro und rund 122 Kilogramm festgestellte Drogen – darunter alleine mehr als 81 Kilogramm Cannabis-Produkte, über 1,2 Kilogramm Heroin und Kokain, rund drei Kilogramm Amphetamine sowie 24 Cannabis-Pflanzen. Eine Menge, die sich im Vergleich zum Jahr 2018 mehr als verdreifacht hat.