Schwarzwald-Baar-Kreis Zollamt Bargen: Schließung kein Thema mehr

Steffen Würth, Geschäftsführer von Straub Verpackungen und IHK-Vizepräsident ergänzt: "Die positiven Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung sprechen für sich. Auch in Zukunft wollen wir weiterhin eng und vertrauensvoll mit der Eidgenössischen Zollverwaltung zusammenarbeiten. Das gemeinsame, übergeordnete Ziel ist schließlich ein reibungsloser, grenzüberschreitender Warenverkehr."

Die anwesenden Unternehmen, Zolldienstleister und Spediteure bestätigten die zunehmende Bedeutung des Zollamtes Bargen. "Die Zollabfertigung über Bargen ist eine echte Alternative zu den anderen nahegelegenen, aber oftmals überlasteten Grenzzollämtern. Für termingerechte Warenlieferungen wird Bargen zunehmend wichtig, da die Transportabwicklung planbar ist", so Hans-Rudolf Werner von der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Schaffhausen.

Ein breites Bündnis gegen Schließung

Zuvor hatte Zehnder mitgeteilt, dass die Mengenentwicklung bei gleichem Personalbestand und gleichen Möglichkeiten für die Wirtschaft nur möglich sei, indem die Prozesse digitalisiert würden: "Die Eidgenössische Zollverwaltung befindet sich derzeit mitten in einer Transformation hin zur vollautomatisierten Zollabfertigung. In den kommenden Jahren wollen wir die Zollveranlagungen weitgehend digitalisieren. Das ist eine große Herausforderung, aber wir befinden uns auf einem guten Weg."

Als im Herbst 2015 erstmals Pläne zur Schließung des Zollamtes Bargen öffentlich wurden, formierte sich auf Initiative der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ein breites Bündnis aus Wirtschaft und Politik beiderseits der schweizerisch-deutschen Grenze. Höhepunkt war der Aktionstag am Zollamt Bargen im April 2016 mit der Übergabe einer Resolution an die Eidgenössische Regierung. Im Februar 2017 fand ein finaler Runder Tisch bei der IHK in Villingen statt mit der Zusage der Zollkreisdirektion, den Dienstleistungsumfang am Zollamt Bargen zu erhalten.