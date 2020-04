Schwarzwald-Baar-Kreis Zehnter Corona-Toter im Kreis zu beklagen

397 bestätigte Fälle wurden demnach bis dato im Schwarzwald-Baar-Kreis bekannt. 193 der Infizierten sind mittlerweile laut Gesundheitsamt wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle stieg erneut um drei auf jetzt zehn Tote.

Die Zahl jener Patienten, die in der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in Schwenningen behandelt worden sind, stieg nach den ruhigen Osterfeiertagen am Dienstag erwartungsgemäß wieder an. 59 Personen suchten die Ambulanz am Dienstag auf, von allen sei ein Abstrich genommen worden.