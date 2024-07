1 Öfter mal den Stecker ziehen oder den Pullover überstreifen, anstatt die Heizung aufzudrehen – auch der Umgang mit Stromfressern und Heizungen in den Amtsstuben der Kreisverwaltung soll künftig bewusster erfolgen. Foto: dpa/Z1022 Patrick Pleul

Profis waren am Werk und haben ein Leitbild für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Sachen Energie- und Klimapolitik entworfen.









Der Chef der Klimaschutz- und Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg Tobias Bacher sowie Roland Engel vom Institut für Sozial- und Umweltforschung, kurz: isuf, haben das Leitbild gezeichnet, das in wesentlichen Punkten den Kurs vorgeben soll, den der Landkreis in Sachen Klimaschutz und Energiepolitik fahren will.