Schwarzwald-Baar-Kreis Wolfssichtungen: Weidetierhalter schlagen Alarm

Weihnachten 2017 begegneten Urlauber einem Wolf bei Vöhrenbach, der sie interessiert ansah und dann verschwand. Mehr passierte nicht. Anderswo riss das Raubtier Schafe oder Ziegen. Schafherden müssten eingezäunt, tagsüber kontrolliert und nachts eingepfercht werden, sagte Reinhold Mayer. Gut gemachter Schutz sei wichtig. Gehege müssten unter Umständen nachgerüstet werden. Wölfe könnten über größere Zäune springen. "Jetzt ist jeder sensibilisiert", meint der Dezernent. Die Landesnaturverbände erwarten jetzt aber eine "rechtlich umfassende" Befreiung der Halter von ihrem Haftungsrisiko. Zudem fordern die Verbände die Aufnahme des Wolfs in das Jagd - und Wildtiermanagementgesetz. Da die Tierhaltung häufig im Nebenerwerb betrieben werde, könnten die Herdenschutzstandards nicht eingehalten werden.

Tiere haben großen Radius

Die in Baden-Württemberg gesichteten Wölfe stammen aus unterschiedlichen Rudeln, mal aus Norddeutschland, mal aus Italien oder der Schweiz. Die Tiere hätten einen sehr großen Radius, berichtet Reinhold Mayer. Es sind Jungtiere, die einen neuen Lebensraum suchen müssen. "Die Tiere wandern unter Umständen sehr weite Strecken am Tag. 30, 40 Kilometer sind keine Entfernung für einen Wolf." Es wurde vermutet, dass die Großraubtiere aufgrund des Autoverkehrs in den dicht besiedelten Gebieten nicht heimisch werden.

Und was wenn doch? Die Frage ist, wie es weitergeht, wenn die Jungtiere "Familien" gründen. Wird es so, wie in den alten Erzählungen, beispielsweise von Selma Lagerlöf, wo Rudel Menschen jagen? Oder findet das "Wolfsmanagement" des Landes beim Innenministerium mit der Weidetierhaltung verträgliche Lösungen?