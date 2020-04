Schwarzwald-Baar-Kreis Wie steht es um die Reproduktionszahl im Landkreis?

Vergleich mit Zahlen vor zwei Wochen

Um zu sehen, wie sich diese Zahl entwickelt hat, blicken wir auf die Zahlen zwei Wochen zuvor: 9. (347), 10. (362), 11. (370) und 12. April (371) – also 24 Neuinfektionen in diesem Zeitraum. Sowie 13. (376), 14. (381), 15. (397) und 16. April (405) – in diesem Zeitraum gab es 29 Neuinfektionen. Der Quotient und damit auch die Reproduktionszahl lag nach dieser Rechnung vor zwei Wochen also bei 1,21 und damit wesentlich höher als jetzt.

Zwar gibt dieses Rechenbeispiel eine Hilfe zur Einschätzung der aktuellen Situation, repräsentativ oder gar stichhaltig ist diese Zahl aber natürlich nicht. Der Grund dafür liegt hauptsächlich darin, dass die Meldestatistik viel zu unzuverlässig ist, weshalb auch das Robert-Koch-Institut bei der Ermittlung der Reproduktionszahl für Deutschland nicht die gemeldeten Zahlen verwendet, sondern geht in seinen Berechnungen noch viel tiefer.

346 von 490 sind gesund

Die positive Entwicklung in der Region geht auch aus den Zahlen des regionalen Gesundheitsamtes vom Mittwoch hervor: Die Fall-Zahl insgesamt liegt demnach bei 490, 346 dieser Personen sind wieder gesund, 16 sind verstorben – die Zahl aktiver Erkrankungen liegt demnach bei 128. In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz in der Tennishalle in Schwenningen wurden am Dienstag 38 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 42 am Coronavirus erkrankte Personen.

Die Zahlen im Kreis im Detail: Villingen-Schwenningen 205 (davon 134 genesen), Donaueschingen 53 (34), Bad Dürrheim 20 (13), Blumberg: 44 (40), Bräunlingen 11 (9), Brigachtal 4 (4), Dauchingen 8 (7), Furtwangen 20 (12), Gütenbach 2 (1), Hüfingen 27 (23), Königsfeld 14 (12), Mönchweiler 2 (1), Niedereschach 25 (17), Schönwald: 3 (2), Schonach 6 (5), St. Georgen 36 (25), Triberg 5 (3), Tuningen 3 (3), Vöhrenbach: 2 (1).