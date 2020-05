Schwarzwald-Baar-Kreis Wenn Corona-Krise in die Armut treibt

Der Austausch zur Aktionswoche Armut fand in Zeiten von Corona natürlich als Videokonferenz statt. Solche technischen Möglichkeiten stehen nicht allen Menschen zur Verfügung und was das für Kinder aus armen Familien bedeutet, lässt sich aktuell nur ahnen. Bildungsmäßig werden sie massiv abgehängt. Vielen Kindern und Familien fehlt es ebenso an Laptops wie an Vätern oder Müttern, die überhaupt bei den Aufgaben helfen könnten.

Die Schulen waren geschlossen und Schulsozialarbeiter haben unter Coronabedingungen nur sehr schwer Möglichkeiten mit ihren Schützlingen zu kommunizieren. Die Akteure waren sich bezogen auf die aktuelle Situation einig in dem Fazit "Wir kommen an diese Kinder nicht ran". Einerseits bedürfe es besserer technischer Ausstattung für Schulen und Kinder und andererseits Fortbildungen und Ideen, wie die Verbindung zu den Kindern und Jugendlichen hergestellt werden kann.

Vorgeschlagen von Gitta Benker (Profamilia) wurde die Idee aus "Stark für Kinder" – aufzugreifen und Kinderreporter auf den Weg zu schicken, die die Sicht der Kinder in den Blick nehmen.

Die von der Sorge getragenen Beiträge wurden ergänzt durch den Hinweis auf diverse hilfreiche Telefonnummern, die weiter bekannt gemacht werden sollten, etwa das 24-Stunden-Notfalltelefon des Landkreises.

Auf Notlagen auch in Zeiten von Kontaktsperren reagieren zu können wird durch weitere Hilfsangebote ergänzt, insbesondere was von Gewalt bedrohte Frauen betrifft. Hilfsangebote im Kreis siehe Liste.

Ein besonderes langfristiges Anliegen des Arbeitskreises ist der Aufbau eines Präventionsnetzwerks gegen Kinderarmut. Wie können alle Akteure im Feld Hilfen für Kinder /Armutsbekämpfung besser vernetzt, Hilfsangebote leichter und schneller erreicht werden.