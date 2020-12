Schwarzwald-Baar-Kreis Weitere 90 Personen mit Corona infiziert

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 88 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut sind im Schwarzwald-Baar-Klinikum aktuell vier Betten frei, 27,27 Prozent der 55 Intensivbetten sind durch Coronapatienten belegt – 15 Coronapatienten sind in intensivmedizinischer Behandlung, einer davon wird invasiv beatmet (Stand: Freitag, 11.30 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für die Region Schwarzwald-Baar aktuell mit 220,7 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr).

Die 90 neue Fälle verteilen sich folgendermaßen in der Region: Bad Dürrheim (6), Blumberg (3), Bräunlingen (3), Donaueschingen (11), Furtwangen (5), Hüfingen (4), Königsfeld (1), Mönchweiler (5), Niedereschach (2). St. Georgen (2), Triberg (2), Unterkirnach (7) und Villingen-Schwenningen (39).