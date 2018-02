Schwarzwald-Baar-Kreis Wasserspaß statt Narretei: Tipps für Fasnets-Muffel

Am Samstag bietet die Pferdeinsel nach Anmeldung eine Wanderung mit und ohne Pferd für Anfänger wie auch Fortgeschrittene an. Ab 15.30 Uhr ist ein Spielnachmittag im Hallenbad Schönwald organisiert. In Schonach kann man gemütlich in den Sonntag (nach Anmeldung) auf dem Hummelhof bei einem Bauernhoffrühstück starten.

Am Montag, 12. Februar gibt es in Schönwald nochmals einen Schneeschuhlauf, zu dem man sich anmelden soll, und ab 14.30 Uhr Keramikbemalen für die ganze Familie.

Die Bäder in Villingen-Schwenningen haben ebenfalls normale Öffnungszeiten, wobei das Villinger Hallenbad am Schmutzigen Dunnschtig, Fasnachtsmentig und -zischtig geschlossen ist. Am Sonntag, 11. Februar, ist von 14 bis 16 Uhr Kinderspielemittag. Das Neckarbad in Schwenningen hat durchgehend geöffnet und ebenfalls am Sonntag einen Kinderspielmittag von 14 bis 16 Uhr. Die Bibliothek in Donaueschingen hat ebenfalls teilweise geöffnet: Am Donnerstag, 8. Februar ,und Dienstag, 13. Februar, bleibt die Bibliothek nachmittags geschlossen. Am 13. Februar öffnet sie vormittags von 9.30 bis 13 Uhr. In Blumberg ist sie geschlossen. In Villingen-Schwenningen sind die beiden Häuser am Fasentsmentig und -zieschitg geschlossen, ansonsten sind es die üblichen Öffnungszeiten. Die Rückgabekästen sind von Fasnetssamschtig bis Aschermittwoch geschlossen.

In Unterkirnach gibt es am Donnerstag und Freitagmorgens um 10 Uhr eine Fütterung in Tannis kleiner Tierscheune, am Sonnag, 11. Februar, ist Wasserspaß für die Kinder im Hallenbad Aqualino angesagt.

Weitere Informationen:

