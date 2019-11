Schwarzwald-Baar-Kreis Viele Hausarzt-Praxen nehmen keine neuen Patienten an

Etwa 60 Hausarztpraxen gibt es in der Region, 30 davon hat schwarzwaelder-bote.de kontaktiert. Das Ergebnis: Fünf Praxen melden einen generellen, zeitlich unbegrenzten Aufnahmestopp. Fünf Praxen verweisen auf Wartezeiten von drei bis sechs Monaten. Sieben stellen Bedingungen für die Aufnahme, wie beispielsweise den Wohnort in Praxisnähe. 13 von den 30 Befragten geben positiven Bescheid: Sie nehmen derzeit direkt neue Patienten an.