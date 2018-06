Schwarzwald-Baar-Kreis Verunreinigtes Wasser: Stadtwerke vorbereitet

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es war der Supergau des Jahres 2017 in Villingen-Schwenningen: Die Verunreinigung des Trinkwassers. 26.000 Haushalte erlebten, was es heißt, plötzlich ohne Trinkwasser aus der Leitung klarkommen zu müssen. Und nun naht er wieder, der warme Sommer, in dem sich so etwas wiederholen könnte.