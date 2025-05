Schwarzwald-Baar-Kreis: Vatertagshocks – von Frühschoppen bis Schnapswanderung

Am Donnerstag, 29. Mai, ist Christi Himmelfahrt – und damit auch traditionell Vatertag. Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird dieser Anlass wie jedes Jahr gebührend gefeiert.

Christi Himmelfahrt, vielen mittlerweile besser bekannt als Vatertag, ist im Schwarzwald-Baar-Kreis Anlass für gesellige Ausflüge und zünftige Hocks. Ob mit Bollerwagen, Familie oder Freunden – die Region hat am Donnerstag, 29. Mai, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Hier eine Auswahl an Veranstaltungen und Festen, die zum Verweilen, Feiern und Genießen einladen – kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Villingen

In der Glonkihalle, Unterer Dammweg, startet der Trommlerzug ab 10 Uhr mit seinem Vatertagshock. Die Gäste erwartet Zapfbier, gute Verpflegung und ein geselliger Treffpunkt für Jung und Alt.

Der Round Table 76 lädt von 9 bis 18 Uhr zum Vatertagshock an der Villa Junghans im Warenbachtal ein. Es gibt Würstchen vom Grill, kalte Getränke und gute Stimmung

Marbach

Der FV 1925 Marbach feiert sein 100-Jahr-Jubiläum – und das beginnt passend zum Vatertag. Am Donnerstag geht es ab 10.30 Uhr mit einer Schnapswanderung durch das Dorf los. Diese beginnt am Feuerwehrhaus und endet auf dem Sportgelände. Um 11 Uhr startet dort der große Hock mit musikalischer Begleitung durch die Rietheimer Musikanten und die Brasserfälle.

Zollhaus

Die Gockel-Gilde Zollhaus lädt von 10 bis 19 Uhr zum Vatertagsfest an der Gockelhalle ein.

Tannheim

Der Akkordeonverein Tannheim feiert ab 11.30 Uhr am Schützenhaus ein Frühlingsfest mit ganztägiger Bewirtung. Musikalisch sorgen unter anderem Susie und Peter, die Nachwuchsgruppen und Alleinunterhalter Ernstl für Unterhaltung. Als Verpflegung gibt es Bratwürste mit hausgemachtem Kartoffelsalat, ein Tortenbuffet und mehr. Auch für die Kinder gibt es ein Programm.

Tuningen

In Tuningen lädt die Narrenzunft Tännlegeister für Donnerstag, 10.30 Uhr, zum Maifest Auf dem Platz ein.

Schwenningen

Der Fanfarenzug der Narrenzunft veranstaltet ab 10 Uhr ein Vatertagsfest am Narrenzunft-Bauhof in der Burgstraße 71. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Schönwald

Ein musikalisches Highlight: Das Alphorntreffen beim Pfälzer Eck beginnt ab 11 Uhr. Gruppen wie Luft und Blech oder die Holzschuhmusikanten treten auf, der Gesamtchor aller Alphornbläser spielt um 16 Uhr.

Furtwangen

Im Wilden Michel wird der Vatertag nach einer Wanderung mit Bollerwagen ab 12 Uhr „wild“ gefeiert. Die Band Locker vom Hocker sorgt beim Vatertagshock für Stimmung, dazu gibt es herzhafte Speisen und frisches Bier.

Gütenbach

Im Fallengrund lädt der Förderverein der Musikkapelle Gütenbach für 10 Uhr zum traditionellen Vatertagshock ein – musikalisch und kulinarisch bestens aufgestellt.

Unterbaldingen

An der Fischerhütte am Niederwiesensee lädt der Angelsportverein ab 10 Uhr zum Vatertagshock.

Öfingen

Der Musik- und Trachtenverein lädt zum Himmelbergfest ein. Der Tag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss wird der Tag bis 16 Uhr von verschiedenen musikalischen Auftritten begleitet. Zu essen gibt es unter anderem Grillspezialitäten, Salate und Kuchen.

Hochemmingen

Die Ried-Hexen Hochemmingen veranstalten um 11 Uhr ein Vatertagshock am Rathausplatz.

Vöhrenbach

Am Schulhaus Langenbach startet der zweitägige Vatertagshock bereits am Mittwoch, 28. Mai, um 16.30 Uhr mit Musik und Handwerkervesper. Am Feiertag selbst gibt’s ab 12 Uhr Blasmusik, Vesper und Tombola – veranstaltet von der Stadtkapelle Vöhrenbach.

Mönchweiler

Der Musikverein Mönchweiler feiert ab 11 Uhr ein Vatertagsfest auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule.

Königsfeld

Die Feuerwehr Burgberg feiert im Alten Gerätehaus ab 12 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Blasmusik Donaueschingen-Aufen.

Brigachtal

Der FC Brigachtal lädt für 10 Uhr zum Vatertagsfest im Vereinsheim Klengen ein. Kulinarisch im Angebot: gerupfte Sau, Kässpätzle, Kaffee und Kuchen – begleitet von stimmungsvoller Musik.

Dauchingen

Das Neckartälefest beginnt um 11 Uhr und lädt zum gemütlichen Verweilen mit Bewirtung und Musik ein.

Riedböhringen

Der Schützenverein Riedböhringen lädt für 10 Uhr zum Frühlingsfest ein – mit guter Küche, Festzelt und geselliger Atmosphäre im Schützenhaus.

Wolterdingen

Bereits am Mittwochabend beginnt das Fest mit der Party Himmelfahrtskommando in der Festhalle Wolterdingen. Am Vatertag selbst spielen ab 11.30 Uhr die Stadtkapelle Bräunlingen, die Trachtenkapelle Höchenschwand und der Musikverein Aasen.

Peterzell

Am Sportplatz Peterzell veranstaltet der FC Peterzell seinen Vatertagshock. Den Auftakt bildet ein Gottesdienst um 9.30 Uhr, danach sorgt das beliebte Schaschlik ab 11 Uhr für kulinarische Höhepunkte.

Blumberg

Der Musikverein Randen richtet das 31. Frühlingsfest im Dreschschuppen aus. Beginn ist um 11.30 Uhr mit Blasmusik von Hondingen, Hallau, Brandenberg und den Muntermachern. Auch am Wochenende wird weitergefeiert – mit einem Blasmusikabend am Samstag sowie Wurstsalat mit Bratkartoffeln und Festbetrieb am Sonntag.

Mundelfingen

Im Rahmen des 175-Jahr-Jubiläums der Musikkapelle Mundelfingen wird von Mittwoch, 28. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, gefeiert. Am Vatertag geht es um 11 Uhr mit Frühschoppen los. Am Nachmittag folgen Konzerte von Brass27 und der Deienmooser Gretle Band, später übernimmt DJ Gebre den Barbetrieb.

Kappel

Die Trachtenkapelle Kappel lädt für Donnerstag, 29. Mai, 11 Uhr, zum Vatertagsfest beim Streichelzoo ein.