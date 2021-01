Schwarzwald-Baar-Kreis Über 100 Verstöße gegen Corona-Verordnung

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Insgesamt 244 Personen und 130 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei in den Städten und Gemeinden im Landkreis hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften des Infektionsschutzes in diesem Zeitraum. Trotz der verhältnismäßig hohen Zahl der Beanstandungen zieht die Polizei insgesamt aber eine positive Bilanz. Der Großteil der angetroffenen Menschen hielt sich an die Beschränkungen oder musste nur mündlich verwarnt werden, weil die Verstöße gering waren und sich die Betroffenen einsichtig verhielten.