Schwarzwald-Baar-Kreis Treibt ein Autozerkratzer sein Unwesen?

"Das wissen wir nicht, das wird noch ausgewertet", gibt Jörg-Dieter Kluge vom Polizeipräsidium Auskunft. Er persönlich schätzt jedoch, dass es sich bei der Häufung um Zufall handelt. So liegen die Fälle örtlich zum Teil weit auseinander:

In St. Georgen wurde am Freitagmittag ein Seat Arosa zerkratzt und in der Nacht auf Sonntag ein Fiat Tipo. Der erste Wagen war auf dem Parkdeck eines Einkaufmarktes abgestellt, der zweite in einer Grundstückseinfahrt.