Schwarzwald-Baar-Kreis Tierschutzverein ist selbst in Not

Für die ehrenamtlichen Helfer bedeutet das, dass sich das Einzugs- und Einsatzgebiet bis an die Schweizer Grenze im Süden und bis Tuningen im Osten erstreckt. Viele der ehrenamtlichen Helfer sind sieben Tage die Woche für den Verein tätig. Nicht nur die Ehrenamtlichen kommen damit an ihre Grenzen, sondern auch der Verein an sich. Hinzu kommt, dass die meisten der gemeldeten und gefundenen Tiere nicht gekennzeichnet beziehungsweise nicht registriert sind. Dies erschwert die Arbeit des Tierschutzvereins sehr und macht eine Rückvermittlung nach Hause fast unmöglich, teilt der Tierschutzverein mit. Weder das Kreistierheim in Donaueschingen noch der Tierschutzverein sind in der Lage, die Flut der Fundtiere aufzunehmen.

Appell: Rechtzeitig Gedanken machen

Zu den Fundtieren kommen noch die Tiere, deren Besitzer verstorben sind oder in ein Pflegeheim umziehen müssen. Auch in solchen Fällen wird der Tierschutzverein um Hilfe gebeten. Für alle diese Tiere muss ein Zuhause gesucht und mit etwas Glück auch gefunden werden. Deshalb der Appell an alle Tierbesitzer, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, was mit seinem Tier passieren soll, wenn einem etwas zustößt und man es nicht mehr versorgen kann. Zu der persönlichen Vorsorge wie Vollmacht, Patientenverfügung und Testament sollte für Tierbesitzer auch gehören, diese Fragen rechtzeitig zu klären. Viele Menschen, die beim Tierschutzverein um Hilfe anfragen, sind enttäuscht, wenn nicht sofort Hilfe geleistet und eine Lösung gefunden werden kann. Vielen ist nicht klar, dass der Verein ehrenamtlich arbeitet und keine Aufnahmemöglichkeiten wie ein Tierheim hat. Wird ein Tier aufgefunden, muss zuerst eine ehrenamtliche Pflegestelle gefunden oder es müssen Helfer organisiert werden, die das Tier abholen und eventuell in eine Tierklinik fahren können – und dies spontan und zu jeder Tages- und Nachtzeit.