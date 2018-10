Schwarzwald-Baar-Kreis Streit um Sitzordnung bremst Mafia-Prozess

Schwarzwald-Baar-Kreis/Kreis Rottweil - Der Prozess um bandenmäßigen Drogenhandel mit möglicherweise mafiösen Strukturen am Landgericht Konstanz verzögert sich. Am Dienstag bremste ein Streit um die Sitzordnung die Verhandlung. In einer eigens für den Prozess umgerüsteten Ex-Firmenkantine sitzen die neun Angeklagten und ihre 17 Verteidiger hinter dem Zeugenstand und nicht, wie sonst üblich, davor oder seitlich. Einige Anwälte beschwerten sich, so könnten sie Gesichter bei der Zeugenbefragung nicht sehen und die Glaubwürdigkeit der Zeugen schwer einschätzen.