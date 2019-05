Schwarzwald-Baar-Kreis Steht Einbruchserie in Region vor Aufklärung?

Die Polizei hat am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zwei Einbrecher festgenommen, die in der Berliner Straße in ein Gebäude eingedrungen waren. Angesichts der Einbruchserie, von der die Region derzeit heimgesucht wird, stellt sich die Frage: Handelt es sich um dieselben Täter, die bereits in St. Georgen, Königsfeld und Villingen Einbrüche begangen haben?

"Es besteht die Möglichkeit, dass die Festgenommenen im Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in der Region stehen", so Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach wurden die zwei Männer, die nach derzeitigen Ermittlungen keinen festen Wohnsitz haben, beim Eintreffen der Polizei im Gebäude angetroffen und trugen Einbruchswerkzeug bei sich. Eine Nachbarin hatte die beiden Männer zufällig dabei beobachtet, als diese in das Wohnhaus eindrangen. Sie hatte daraufhin die Polizei gerufen. Die kurz darauf eintreffenden Streifenbeamten umstellten das Gebäude und konnten die beiden Männer im Alter von 33 und 38 Jahren unmittelbar darauf noch im Wohnhaus festnehmen.

"Die Ermittlungen dauern noch an", so Popp.