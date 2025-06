Gleich drei Großveranstaltungen locken am letzten Juni-Wochenende in den westlichen Schwarzwald-Baar-Kreis: Beim St. Georgener Stadtfest mit Stadtfestlauf verwandelt sich die neu gestaltete Innenstadt am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juni, in eine große Festmeile.

Königsfeld feiert an denselben Tagen mit dem Park-Festival mit buntem Programm das Jubiläum 50 Jahre Gesamtgemeinde.

Und in Schönwald steigt am Samstag, 27. Juni, zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde die Französische Nacht.

Stadtfest

Normalerweise findet das St. Georgener Stadtfest stets am ersten Juli-Wochenende statt – nicht aber in diesem Jahr. Das große Fest in der Stadtmitte wird nunmehr schon am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, gefeiert. Es verspricht der Stadtverwaltung zufolge ein vielfältiges Programm: Live-Musik, regionale Spezialitäten und Aktivitäten für Kinder sind in der Gerwigstraße und im Schulhof der Robert-Gerwig-Schule geplant.

Offiziell startet das Fest am Samstag um 14 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Michael Rieger. Danach ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Zudem bewirten diverse Vereine und Gruppierungen die Gäste – und auch an Tanzdarbietungen und Mitmach-Angebote ist gedacht. Parallel findet am Samstag der Stadtfestlauf mit Disziplinen für sämtliche Altersgruppen statt.

Am Abend steigt im Stadtgarten die Stadtfest-Disco Area 51, bevor das bunte Fest am Sonntag weitergeht – einmal mehr mit reichlich Programm.

Park-Festival

Königsfeld feiert 2025 das 50-jährige Bestehen des Gesamtgemeinde mit den Teilorten Buchenberg, Burgberg, Erdmannsweiler, Neuhausen und Weiler. Ganz im Zeichen dieses Jubiläum steht das Park-Festival am Wochenende des 28. und 29. Juni. Dann verwandelt sich der Kurpark in einen kulinarischen Garten mit gemütlicher Atmosphäre. Die ansässigen Vereine und mehrere Foodtrucks sorgen für die Verpflegung. Auf der großen Open-Air-Bühne sorgt am Samstagabend die Band Blackforest All-stars für beste Unterhaltung.

In der Gartenstraße erstreckt sich eine große Kunstmeile, begleitet von einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Friedrichstraße wird bis in den historischen Kurpark zum Schauplatz einer großen Oldtimerschau. In der Rathausstraße wird eine Blaulichtschau mit Feuerwehr, DRK und Polizei geboten. Eine Gewerbeschau im und vor dem Haus des Gastes rundet das Programm ab.

Französische Nacht

Sie findet nur alle fünf Jahre statt, ist laut Verwaltung „eines der spektakulärsten Highlights unter den Straßenfesten in der Region“ – und wurde aus Anlass des 750-jährigen Bestehens der Gemeinde eigens ins Jahr 2025 verschoben: Für Samstag, 28. Juni, lädt Schönwald zur Französischen Nacht.

Unterschiedliche Darbietungen auf drei Bühnen und ein vielfältiges kulinarisches Angebot der Vereine, Händler und Organisationen locken in den Ort. Los geht es um 16 Uhr – und dann darf bis weit in die Nacht hinein gefeiert werden. Die Ortsdurchfahrt, also die Bundesstraße 500, ist als Festmeile gesperrt und passend zum Thema geschmückt.