Es geschieht zwar auf niedrigem Niveau, aber die Infektionszahl im Schwarzwald-Baar-Kreis steigt weiter.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Sieben neue Infektionen meldete das Gesundheitsamt der Region. Laut Gesundheitsamt liegt die Gesamtzahl der Fälle seit Pandemiebeginn nun bei 10 033 (+7 im Vergleich zum Vortag), 9793 Personen gelten als genesen (+0), 212 Todesfälle (+0) werden in Verbindung mit einer Corona-Infektion gebracht. Die Zahl der an Covid-19 Infizierten liegt aktuell bei 28 Personen (+7).

Mit Stand zum Mittwoch, 21. Juli, wurden 2657 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 28 an Covid-19 Infizierten sind acht Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, darunter sechs Delta-Varianten. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag drei am Coronavirus erkrankte Personen.

Die sieben Neuinfektionen verteilen sich wie folgt im Landkreis: Schonach (2), Triberg (3) und Villingen-Schwenningen (2). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 9,9 (Stand Donnerstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie ebenfalls bei 9,9. Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.