Schwarzwald-Baar-Kreis Schwarzwald-Baar-Klinikum: Notaufnahme an ihrer Grenze

"Aufnahmestopp in der Notaufnahme" hieß es Dienstagnacht bei der Helios-Klinik in Rottweil. Wohin also mit Notfällen? Zahlreiche Rettungswagen fuhren deshalb die Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen an. Aber auch sonst schlagen viele Patienten, die unseren Informationen zufolge in Rottweil vor geschlossener Türe standen, plötzlich am Kreisklinikum auf. Was war passiert?

Wie Andrea Schmider, Sprecherin der Helios-Klinik gegenüber dem Schwarzwälder Boten berichtet, arbeite das Krankenhaus aufgrund der Urlaubszeit im Bereich des Pflegepersonals derzeit mit kleineren Teams und habe die Bettenanzahl entsprechend reduziert, um die Patienten optimal betreuen zu können.

Vom Aufnahmestopp völlig überrascht