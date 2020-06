Schwarzwald-Baar-Kreis Schulgeld für Berufsschüler wird abgeschafft

Die Konkurrenz schläft nicht

In den Landkreisen Freiburg und Rottweil werden Berufsschüler noch zur Kasse gebeten. Ebenso bislang an den vier Fachschulen im Schwarzwald-Baar-Kreis – der Fachschule für Technik an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen (410 Euro pro Halbjahr, Fachrichtung Automatisierungstechnik/Mechatronik), der Fachschule für Bautechnik an der Gewerblichen Schule Donaueschingen (485,73 pro Halbjahr), der Fachschule für Maschinentechnik, Vertiefung Kunststofftechnik, ebenfalls in Donaueschingen (250 Euro pro Schuljahr) sowie der Fachschule für Organisation und Führung mit den Schwerpunkten Sozialpflege und Sozialpädagogik (204,52 Euro pro Schuljahr) an der Albert-Schweitzer-Schule in VS-Villingen.