Schwarzwald-Baar-Kreis Schülern mit Problemen wird geholfen

Dabei stellt der Übergang von der Schule in den Beruf eine besondere Herausforderung dar. Im Bildungsausschuss des Kreistages stellte Andreas Meßmer vom Schwarzwald-Baar-Bildungsbüro dazu ein Gesamtkonzept mit vier Bausteinen vor.

74 Schüler von VAB-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf) verließen die Schule 2017 ohne das Bildungsziel erreicht zu haben. Nach vorliegendem Datenmaterial ist in den kommenden zwei Jahren mit einer hohen Zahl an Schulabgängen ohne Abschluss zu rechnen. 60 Schüler aus allgemein bildenden Schulen fanden keinen rechtzeitigen Anschluss an den regulären Berufsschulunterricht. Dazu kommen pro Schuljahr zwischen 50 und 70 berufsschulpflichtige Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen nicht rechtzeitig von den Regelschulen in den Berufsschulen ankommen und daher – wenn überhaupt – nur noch schwer in bestehende Klassen integriert werden können.

118 Schüler einer Berufsfachschule oder eines Berufskollegs bestanden die halbjährige Probezeit nicht. Weitere 118 Schüler der zweijährigen Berufsfachschulen bestanden die Probezeit nicht. Sie müssten diese Schulart eigentlich nach dem ersten Schuljahr verlassen und anderweitig weiter beschult werden. Um diesen Problemlagen zu begegnen, ist bereits eine Schulsozialarbeiterin im Einsatz und Bildungskoordinatoren sorgen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und des Jobcenters für anschließende Ausbildungsmöglichkeiten. Damit werden aber längst nicht alle Unterstützungsbedürftigen erreicht. Unter Einbindung weiterer Institutionen (Agentur für Arbeit, Jobcenter, Staatliches Schulamt, geschäftsführende Schulleiterin, BEKJ) wurde jetzt ein Gesamthilfekonzept entwickelt, damit Bildungswege gelingen und die Gefahr dauerhafter Abhängigkeit von Sozialleistungen geringer wird. Zudem soll die Attraktivität der Beruflichen Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis gesichert bleiben. Dabei ist es wichtig, auch auffällige Jugendliche in den Bildungsprozessen mitzunehmen, denn "abgehängte" Schüler halten andere vom Lernen ab und beanspruchen die Lehrkräfte vergleichsweise stark, heißt es aus der Schulverwaltung.