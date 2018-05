Schwarzwald-Baar-Kreis Schlange stehen für die Müll-Entsorgung

Solche Brückentage wie der kommende 1. Juni sind beliebt. Viele nutzen sie, um beispielsweise Arbeiten zu erledigen, die das Entsorgen von Abfällen nach sich ziehen. Deshalb macht das Landratsamt schon jetzt darauf aufmerksam, dass sich die Bürger an der Müllumschlagstation Tuningen am Freitag wohl auf längere Wartezeiten einrichten müssen. Dies belegen auch die Erfahrungen der letzten Brückentage. Dann sei das Anlieferaufkommen teilweies erneut erhöht gewesen.

Warte- und Abfertigungszeiten von bis zu eineinhalb Stunden seien daher "durchaus möglich", so das Amt. Die Abfallwirtschaft aus den Landkreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis gibt deshalb folgenden Tipp: "Planen Sie die Anlieferungen an der Müllumschlagstation in Tuningen statt am Brückentag besser zu den regulären Öffnungszeiten."

Diese sind montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr. An Werktagen gibt es weniger Wartezeiten. Telefonisch ist die Müllumschlagstation nicht erreichbar. Bei Fragen sollen sich die Bürger an das Amt für Abfallwirtschaft wenden unter der Telefonnummer: 07721/9 13 75 55.