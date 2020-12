Schwarzwald-Baar-Kreis Prävention gegen Missbrauch durch Geistliche & Co.

Die erfahrene Mitarbeiterin hat in den vier Jahren, in denen sie sich dieser Aufgabe widmet, ein Präventionskonzept entwickelt und umgesetzt, mit dem ein Missverhalten der Mitarbeiter frühzeitig erkannt werden und dadurch zeitnah und konsequent darauf reagiert werden soll. So könne bereits auf die kleinste Grenzverletzung reagiert werden, was insbesondere im Umgang mit behinderten oder kranken Menschen wichtig sei, erklärt Antonia Berberich.

Durch Präventivmaßnahmen wie der permanenten Schulung aller haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter, die fest in den Berufsalltag verankert sind, will man beim Caritasverband in der Region eine Atmosphäre des grenzachtenden und wertschätzenden Miteinanders schaffen. Gemeinsam etabliere man so einen Handlungsleitfaden für eine Kultur der Achtsamkeit und Wertschätzung auf allen Ebenen der menschlichen Begegnung.