Schwarzwald-Baar-Kreis Polizei warnt vor Betrügeranrufen

Immer wieder versuchen Betrüger durch Anrufe, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Dabei wird vorgegaukelt, dass ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden hat und vermutlich auch ein Einbruch in das eigene Haus bevorsteht. Um Bargeld und andere Wertgegenstände zu schützen, sollen die Angerufenen dieses an angebliche Polizeibeamte aushändigen.

Aus aktuellem Anlass hier die Warnhinweise der Polizei:

1. Die Polizei wird Sie nie anrufen, um sich bei Ihnen zu erkunden, was Sie an Bargeld und Schmuck zuhause haben und wie Sie es verwahren. Wenn Ihnen solche Fragen von angeblichen Polizisten am Telefon gestellt werden, müssen sofort alle Alarmglocken schrillen.