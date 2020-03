Schwarzwald-Baar-Kreis Plastik in der Biomülltonne macht Probleme

Plastik ein Störstoff

Die drei Landkreise und der Anlagenbetreiber sind bemüht, den Störstoffanteil weiter zu reduzieren. Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat man eine automatisierte Bioabfall-Störstoffdetektion im Zuge der Behälterentleerung eingeführt. Dazu kommen regelmäßig Informationen über den Umgang mit der Biotonne sowie der Einsatz eines Abfallkontrolleurs der den Inhalt der Biotonnen unter anderem auf Plastikbeutel kontrolliert.

Anders als Metalle ist Plastik ein Störstoff, der aufwendig abzuscheiden ist, da er im derzeitigen Verfahren nicht abgebaut werden kann. Auch die im Handel als kompostierbar angebotenen Kunststoff-Biotüten (BAW-Beutel) sind in der Anlage nicht abbaubar und daher im Landkreis und im übrigen Baden-Württemberg nicht zugelassen.

In dieser Situation startet dasAbfallwirtschaftsamt in Kooperation mit den beiden Nachbarkreisen Rottweil und Tuttlingen und der BRS Bioenergie GmbH noch in diesem Jahr eine umfangreiche Info-Aktion: In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg erhält jeder Haushalt eine Papier-Biotüte mit entsprechendem Aufklärungsmaterial zur Nutzung der Biotonne. Ein Flyer beschreibt was in die Tonne rein darf und was nicht, dass Bioabfall nur in Papiertüten oder Zeitungspapier verpackt werden darf und dass die Biotonne regelmäßig zu reinigen ist.

Vom Abfallkontrolleur entdeckte falsch befüllte Tonnen werden mit einem farbigen Infozettel markiert und nicht entleert. Eine Extra-Abfuhr wird in Rechnung gestellt.