Schwarzwald-Baar-Kreis Neue Hotline für überforderte Eltern

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Interdisziplinärer Frühförderstelle (BEKJ) steht mit ihren Fachkräften auch in der aktuellen Situation zur Verfügung.

Ab sofort wird bis auf Weiteres eine Hotline angeboten. Diese Hotline der Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 07721/9 13 76 76 freigeschaltet und immer am Montag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr besetzt. "Wir gehen davon aus, dass sich eine größere Zahl an Eltern, Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Situation überfordert fühlt.