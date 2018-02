Schwarzwald-Baar-Kreis Narrenzünfte kämpfen mit immer mehr Vorschriften

Einige Vereine haben sogar bereits entsprechende Konsequenzen gezogen. Die Blumberger Narrengesellschaft verzichtet zum Beispiel auf den Umzug mit Narrenbaum am "Schmutzige Dunnschtig" dieses Jahr und im Glottertal wurde ein Fackelumzug abgesagt. Der Grund in beiden Fällen: zu teuer und zu viel Personal werde benötigt. Denn Eingriffe in den Straßenverkehr wie Narrenbaumstellen, Fasnetsverbrennung oder Hemdglonkerumzug müssen genehmigt werden - einzeln und gegen eine Gebühr.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde eine neue Verordnung erlassen, laut derer bei Umzügen an jeder Straßenabsperrung ein Posten Stellung beziehen muss. Der Narrenzunft Hüfingen zum Beispeil fehlen dafür die Leute. "Wir werden von Bürokratie überrollt", sagt Walter Sieber, Präsident des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte forderte in einem Gespräch mit Ministerpräsident und Innenminister die Beteiligung an den Kosten durch den Staat.

Auch für Umzugswagen werden die Vorschriften strenger. Christoph Droxner, Sprecher des Brauchtumsausschusses der Schwarzwälder Narrenvereinigung erklärte Ende vergangenen Jahres, dass man schon jetzt keinen Umzugswagen mehr bauen sollte, weil das, was rund um diese Wagen gefordert werde, für einen kleinen Verein kaum mehr leistbar sei.