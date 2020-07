Schwarzwald-Baar-Kreis Nach wie vor lange Wartezeiten bei Kfz-Zulassungsstelle

Wer denkt, dass die langen Wartezeiten lediglich Schuld der Behörde seien, liegt falsch. "Eine wesentliche Ursache für die langen Wartezeiten liegt tatsächlich darin, dass täglich circa 40 Prozent der Termine von Privatpersonen nicht wahrgenommen werden, ohne dass diese abgesagt werden", erklärt Frank.

Ein Ende der Online-Voranmeldung sei allerdings schon geplant. "Aktuell möchten wir in einer Übergangsphase die bestehenden Wartezeiten abbauen. In dieser Phase wird es keine Online-Voranmeldung geben", gibt Frank bekannt. Die Terminvergabe, die es auch schon vor der Corona-Krise gab, soll auch in Zukunft weiter angeboten werden. "Dadurch versprechen wir uns, dass sich keine so langen Wartezeiten mehr aufbauen. Eine verbindliche Terminvergabe stellt unserer Ansicht nach eine gute Serviceleistung dar."

Mit der Wiedereröffnung der Außenstelle in Donaueschingen am 2. Juni wurden die Terminkapazitäten darüber hinaus erhöht. Dadurch konnten die Wartezeiten nicht nur für die Privatkunden reduziert werden, sondern auch die gewerblichen Kunden in Villingen haben von der Öffnung des zweiten Standorts profitiert. Eine leichte Entspannung könne man bei den Wartezeiten bereits feststellen, erklärt Frank.

Bearbeitungszahlen wie vor dem Lock-Down

Die Bearbeitungszahlen der Kfz-Zulassungsstelle liegen derzeit wieder gleich wie vor dem Lock-Down. "Die Wartezeiten resultieren daher ausschließlich aus der ›Bugwelle‹, die sich während des Shut-Downs sehr schnell aufgebaut hatte", teilt Frank mit.

Viele Autofahrer weichen aufgrund der langen Wartezeiten auf die Autohäuser auf, über die man ebenfalls sein Fahrzeug zulassen kann. Allerdings müsse man dabei mit erheblichen Mehrkosten rechnen, wie einige Leser unserer Zeitung berichteten. Von Vorteil ist in der aktuellen Situation deshalb das Angebot des Landratsamt, Fahrzeuge online zuzulassen. Dieses Angebot des Landratsamts kann seit diesem Jahr in Anspruch genommen werden, welches allerdings mit einigen Voraussetzungen verbunden ist.

Weitere Informationen: Das Online-Zulassungsverfahren wird auf www.lrasbk.de/Direkt-zu/Kfz-Zulassung/ unter der Rubrik "Online-Dienste" beschrieben.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Villingen ist derzeit Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. Für Autohäuser hat die Behörde von 12 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Donaueschingen hat von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.