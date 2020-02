Schwarzwald-Baar-Kreis Nach Sturmtief "Sabine": Massive Vorwürfe gegen Deutsche Bahn

Wie berichtet, wirbelte das Orkantief "Sabine" den Fahrplan der Deutschen Bahn (DB) mächtig durcheinander. Zwar kündigte die DB einen Zeitplan an, dem zu Folge sich allmählich wieder Normalität auf den Gleisen einstellen soll. Doch die teils massive Kritik an der Art und vor allem Dauer der Schadensbeseitigung ebbt nicht ab. Unter anderem wurde dem Unternehmen unzureichende Pflegemaßnahmen vorgeworfen: Würde die Deutsche Bahn die Strecke regelmäßig ordentlich freischneiden, wäre der Schaden in diesem Ausmaß nicht passiert, hieß es.

DB-Sprecher weist Vorwürfe zurück