Schwarzwald-Baar-Kreis Nach Corona-Äußerungen: Grüne im Kreis stellen sich hinter Palmer

Mit seiner Bemerkung "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären", habe er "sicher auch eine Tatsache umschrieben". Dabei hätte er wissen müssen, "dass viele Menschen das so auffassen könnten, als ob er Älteren keine medizinische Hilfe mehr zukommen lassen möchte", räumen die Grünen ein.

Palmer aber habe sich öffentlich für diese Formulierung entschuldigt. Es sei ihm darum gegangen, für besonders Gefährdete Schutzstrategien zu entwickeln, damit die weniger Gefährdeten mehr Freiräume bekommen können. Das sei immerhin ein Denkansatz in einem ansonsten auf Hoffnung begründeten politischen Umfeld. In einer lebendigen Demokratie müsse eine Partei unkonventionelle Meinungen, Querdenker und offene Diskussionen aushalten. Die Repressionsmaßnahmen gegen Palmer seien unangemessen. Sie bitten, ihn "nicht aus der Partei zu drängen und auch kein Parteiordnungsverfahren einzuleiten".