Schwarzwald-Baar-Kreis Mülldeponie: Bis zu eineinhalb Stunden Wartezeit

Solche Brückentage wie der kommende 1. Juni sind beliebt. Viele nutzen sie, um beispielsweise Arbeiten zu erledigen, die das Entsorgen von Abfällen nach sich ziehen. Deshalb macht das Landratsamt darauf aufmerksam, dass sich die Bürger an der Müllumschlagstation Tuningen am Freitag wohl auf längere Wartezeiten einrichten müssen. Dies belegen auch die Erfahrungen der letzten Brückentage. Dann sei das Anlieferaufkommen teilweise deutlich erhöht gewesen. Warte- und Abfertigungszeiten von bis zu eineinhalb Stunden seien "durchaus möglich", so das Amt.

Die Abfallwirtschaft aus den Landkreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis gibt deshalb folgenden Tipp: "Planen Sie die Anlieferungen an der Müllumschlagstation in Tuningen statt am Brückentag besser zu den regulären Öffnungszeiten."

Indes zeigen sich nicht alle Wartenden auch geduldig. Tuningens Bürgermeister Jürgen Roth berichtet: "Wir haben schon einige Male die Erfahrung gemacht, dass dann auch viele ihre Sachen in den Wald werfen. Das ist dann immer sehr ärgerlich."