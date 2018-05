Schwarzwald-Baar-Kreis Mord: Tatwaffe im Wald bei Mönchweiler?

Eine Woche nach einer groß angelegten Suchaktion der Polizei in einem Waldstück bei Mönchweiler, hat sich die Polizei nun auch offiziell zu den Hintergründen der Maßnahmen geäußert. Wie der Schwarzwälder Bote exklusiv berichtet hatte, stand die Suche in Zusammenhang mit einem Mord an einem 43-Jährigen in Offenburg, der nun vor der Aufklärung steht.

So erklärt das Polizeipräsidium Offenburg, dass ein dringend tatverdächtiges Ehepaar aus Offenburg – ein 53-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau – festgenommen wurden. "Im Laufe der Ermittlungen kam der Verdacht auf, dass die Tatverdächtigen in einem Waldstück bei Mönchweiler Beweismittel versteckt hatten, sodass am vergangenen Dienstagnachmittag, 22. Mai, zwischen Villingen und St. Georgen eine groß angelegte Suchaktion stattfand", bestätigt die Polizei in einer Mitteilung die Informationen unserer Zeitung.

Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist nicht bekannt. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, beide Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.