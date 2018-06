Schwarzwald-Baar-Kreis Mit Kokain gehandelt: Fünf Jahre Haft für Dealer

Schwarzwald-Baar-Kreis - Zwischen März und Dezember 2016 gelangte kiloweise Kokain, das in Rotterdam eingekauft worden war, in den Raum Donaueschingen, Bad Dürrheim und Tuttlingen. Vor fünf Monaten verurteilte das Landgericht Konstanz nach Geständnissen fünf Mitglieder einer Drogenbande mit Sitz in Rotterdam zu mehrjährigen Haftstrafen. Ein sechster Angeklagter wurde freigesprochen.