Schwarzwald-Baar-Kreis Mehrere neue Buslinien in der Südbaar

Die Verkehrsexperten betonen: Die Schülerbeförderung wird trotz einheitlicher Taktung durch zusätzliche Fahrten zu den Stoßzeiten sichergestellt.

Für Wanderer ist ebenfalls weiterhin gesorgt: Die Fahrten des Zwei-Schluchten-Busses samstags sowie sonn- und feiertags zwischen Döggingen und der Wutachmühle konnten in den regulären Fahrplan der Linie 950 integriert werden. So gelangen Wanderer in den Sommermonaten direkt von Ewattingen und der Wutachmühle an die Wendeplatte Posthaus, als Einstieg zur Gauchachschlucht. Die Zeiträume dieser Fahrten entsprechen denen der SBG Wanderbusse. In den Wintermonaten verläuft die Linienführung wie gehabt direkt zum Bahnhof Döggingen.

Kostenloses WLAN und USB-Ladesteckdosen

Die neuen Linien des Schwarzwald-Baar-Kreises werden von modernen Fahrzeugen gefahren, die durch ihren stufenlosen Einstieg einen neuen Komfort für die Fahrgäste bieten. Eine Mehrzweckfläche für Rollstuhl, Kinderwagen oder Gepäck ist ebenfalls Standard. Daneben sind alle Busse mit kostenlosem WLAN und USB-Ladesteckdosen ausgestattet. Alle Fahrzeuge werden einheitlich blau gestaltet sein.

Für den neuen Takt-Fahrplan wurden rund 40 neue Busfahrer eingestellt. Die meisten von ihnen kommen aus Griechenland und wurden umfassend geschult auf den neuen Linien wie auch mit den neuen Fahrzeugen.